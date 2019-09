Diest -

Dieven gingen met zo’n 250 kilo gerooide aardappelen aan de haal op een veld in Rijnrode in Bekkevoort. De aardappelen lagen er netjes in kisten met de bedoeling ze later op te halen. De eigenaar stelde zondagavond echter vast dat hij het slachtoffer was geworden van moeskopperij.