Zonhoven -

Op de Molenweg - in een appartement boven kledingwinkel Courage - is maandagnamiddag brand ontstaan. Buren merkten even na 15 uur rookontwikkeling op en verwittigden de hulpdiensten. De brandweer was snel daar. Het jonge koppel dat in het appartement woont, was niet thuis toen de brand ontstond. Ze waren werken. In het pand was er een hevige rookontwikkeling.