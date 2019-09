Linkhout

Lummen - Op 11 september bracht de petanqueclub van Linkhout een bezoek aan Brussel.

Na een bezoek van het stadhuis gingen ze op verkenning in de omgeving van de Grote Markt. Daar maakten ze kennis met Mannenken Pis, Jeanneke Pis, Madame Chapeau enzomeer. Voor de meeste mensen was het de eerste keer dat ze in Brussel kwamen. Gids van dienst was marolien Edouard die nu in Linkhout woont.