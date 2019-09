Het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX heeft vorige week beelden verspreid van hun commerciële ruimtetaxi Crew Dragon. In geval van gevaar of nood is het namelijk de bedoeling dat de capsule uit zichzelf kan ontsnappen. Dankzij acht SuperDraco-motoren kan het ruimtetuig op korte tijd wegschieten aan 701 kilometer per uur. Dat blijkt uit tests waar SpaceX enkele beelden van deelde.