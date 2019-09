“Modellen moesten in schrijnende omstandigheden werken in New York”

Castingdirecteur James Scully heeft opnieuw van zich laten horen. Nadat hij eerder de slechte werkomstandigheden voor modellen tijdens de modeweek in Parijs had aangeklaagd, doet hij nu hetzelfde over de zopas afgelopen New York Fashion Week. “We zouden beter moeten weten.”

James Scully, die als castingdirecteur werkt voor grote namen als Stella McCartney en Carolina Herrera, heeft de voorbije dagen van heel wat modellen en agentschappen telefoontjes en berichten gekregen over de soms erbarmelijke werkomstandigheden van de modellen tijdens de modeweek in New York. In zijn Stories op Instagram deelde hij enkele van die getuigenissen.

Zo kreeg hij onder meer te horen dat sommige passessies soms vijf en tot zelfs elf uur duurden. Sommige meisjes moesten op een bepaalde casting bovendien de nacht doorbrengen, om dan om zes uur ’s morgens te horen te krijgen dat de show niet doorging. “Schrijnende omstandigheden”, schrijft Scully. “We komen van ver en ze zouden ondertussen beter moeten weten. Ik weet dat castings soms kunnen uitlopen, maar we moeten dit beter doen.”

Klokkenluider

Scully sprak zich in de nasleep van de #MeToo-affaire voor het eerst uit over de vaak erbarmelijke werkomstandigheden in de modewereld. Zo noemde hij Maida Boina en Rami Fernandes, castingdirecteurs voor Balenciaga, “seriemisbruikers” omdat ze meisjes urenlang lieten wachten in een donkere traphal. Hij verzette zich ook al tegen het casten van minderjarige modellen en het gebrek aan diversiteit in het wereldje.