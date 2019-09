Samana Opoeteren op bezoek bij een imker

Opoeteren

Maaseik - Samana Opoeteren trok met 38 personen naar de bijenhal Kielenberg. Ze werden eerst verwacht in restaurant Resto Kielenberg voor een warme maaltijd. Dit restaurant verzorgt ook de maaltijden van het dorpsrestaurant in de fusie Maaseik.

Vandaar uit gingen we te voet naar de bijenhal die 500 meter verderop lag. Hier werd de hele uitleg van het bijenbestaan gedaan. Met foto’s en deskundige uitleg wisten we dat er heel wat komt kijken bij de verzorging van zo’n bijenvolk. Men heeft de honing zomaar niet in een pot. Wie het aandurfde, mocht tot bij de bijenkasten komen. Hier zagen we de koningin zitten met verschillende werkbijen errond. Er was gelegenheid om honing of andere producten te kopen.