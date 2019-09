KRC Genk heeft maandagvoormiddag in Maastricht het vliegtuig genomen richting Salzburg. Daar speelt blauw-wit dinsdag zijn eerste duel in de groepsfase van de Champions League. Voorzitter Peter Croonen blikte voor onze camera vooruit en kwam ook nog even terug op de nederlaag van vrijdag in Charleroi. “Op momenten dat het iets moeilijker gaat, moeten we tonen dat Genk geen blok is dat zomaar omgeduwd kan worden bij de eerste de beste tegenslag”, klonk het.