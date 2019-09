In het voorjaar ook weer gekeken naar ‘Matroesjka’s’ op Q2? Maandag komt de zender al met het tweede seizoen van de prestigieuze misdaadserie. Vergeet de Oostblokgrietjes, deze keer komen de dames uit Thailand.

Een nieuw seizoen, een nieuw decor. Het is in Thailand dat de clan van ‘de 69’ elkaar weerziet na een verblijf van enkele jaren achter tralies. Een hartelijke begroeting zit er niet in, al zijn de hardste ...