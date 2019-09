Naar jaarlijkse traditie gooiden de supporters van ADO Den Haag zondag zo’n 4.000 knuffels op het veld van Feyenoord. Niet voor of na, maar tijdens de wedstrijd, meer bepaald in de dertiende minuut. De wedstrijd werd zelfs even stilgelegd en het hele stadion applaudisseerde voor de mooie actie van de bezoekende supporters. De knuffels worden verzameld voor een goed doel: het Sofia-Kinderziekenhuis in Rotterdam.