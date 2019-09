Campus Genk Middenschool zet in op leesplezier

Centrum

Genk - Een nieuw schooljaar betekent op de GO! Campus Genk Middenschool ook de start van het 'Grote Leesproject' onder leiding van Mevrouw Digneffe en meneer Lemmens. In dit project maken de kinderen in geuren en kleuren kennis met de literatuur.

"Met hulp van Provincie Limburg hebben we een hele schoolbibliotheek kunnen opstarten waar de leerlingen vrijblijvend boeken uit kunnen ontlenen. Het inzetten op leesplezier is ook zeer voornaam bij de taalontwikkeling", klinkt het.

"De eerste stap in het project is het leren voorlezen van een kinderboek. Het is nadien de bedoeling dat onze leerlingen dit boekje daadwerkelijk gaan voorlezen in een basis- of kleuterschool. We zorgen op deze manier niet enkel voor leesplezier van onze leerlingen maar stimuleren ook jongere leerlingen om meer zin te krijgen in lezen.

Op deze manier doen ze niet alleen ervaring op met voorlezen, maar ze leren zichzelf en hun leesgedrag ook beter kennen en in kaart brengen."