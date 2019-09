Verkeersweek laat jongeren nadenken over veilig verkeersgedrag

Herk-de-Stad - Deze week organiseerde campus Ursula van de Sint-Martinusscholen een ‘Verkeersweek’ voor alle eerstejaars. Tijdens deze week scherpen we het verkeersbewustzijn van onze leerlingen aan en laten we hen nadenken over veilig verkeersgedrag. De Verkeersweken zijn een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de Vlaamse overheid.

Jongeren tussen 10 en 24 jaar zijn nog altijd oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. Daarom biedt de VSV sinds begin 2017 alle gemeenten, politiezones en scholengroepen in Vlaanderen de mogelijkheid om per graad een Verkeersweek te organiseren.

De ‘Verkeersweek’ bestaat uit ervaringsgerichte workshops rond belangrijke verkeersthema's, aangepast aan de leeftijd en leefwereld van de jongeren.

In de workshop ‘velovaardig’ trainden en testten de leerlingen een aantal belangrijke vaardigheden: stuurvaardigheid, compact rijden, afslaan, voorrang van rechts verlenen, communiceren. Dat gebeurde in veilige omstandigheden via een parcours.

‘Gezien worden’ in het verkeer is van levensbelang. In deze tweede workshop gingen onze leerlingen creatief aan de slag om zichtbare toffe kledij te ontwerpen. Eerst ontdekten ze welke kledij het meest zichtbaar is, hoe belangrijk een goed uitgeruste fiets is en wat een chauffeur allemaal mist als het donker is.

Als laatste namen onze leerlingen deel aan een quiz over de wegcode van de fietser. Ook onderwerpen als dode hoek en duurzame mobiliteit kwamen aan bod.