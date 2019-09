Ontwerper Demna Gvasalia gaat weg bij zijn eigen label Vetements

Demna Gvasalia gaat weg bij Vetements, het label dat hij vijf jaar geleden samen met zijn broer oprichtte en mee verantwoordelijk was voor de opmars van streetwear in het luxesegment. Dat maakte Vetements zelf bekend via een officiële mededeling.

Na zijn studies aan de Antwerpse Modeacademie en passages bij Maison Martin Margiela en Louis Vuitton richtte de 38-jarige Georgiër Demna Gvasalia in 2014 samen met zijn broer Guram het label Vetements op. Het werd toonaangevend en zorgde er mee voor dat streetwear een steeds belangrijkere positie ging innemen in de modewereld en bij de luxegroepen. Het leverde hem uiteindelijk ook de positie van creatief directeur bij Balenciaga op.

Vijf jaar later kondigt hij nu zelf zijn vertrek aan bij Vetements. Naar verluidt wil hij nieuwe projecten aangaan. “Ik begon met Vetements omdat ik genoeg had van mode en tegen alle verwachting in veranderde die. Het opende ook de deur voor heel wat anderen", zegt Demna in de mededeling. “Ik heb dus het gevoel dat mijn missie bij dit exceptionele merk volbracht is. Het bedrijf is volwassen geworden en het creatieve erfgoed kan worden gebruikt om een nieuw hoofdstuk te schrijven.” Hij blijft wel aan de slag bij Balenciaga.

Talent kans geven

Zijn afscheid betekent dus niet het einde voor Vetements, geeft zijn ook zijn broer Guram aan. “Vetements is altijd een collectief van creatieve geesten geweest. We zullen grenzen blijven verleggen en met respect voor de waarden van het label echt talent een kans blijven geven. Wat Demna de voorbije jaren heeft bereikt, speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Vetements en we zullen hem daar altijd dankbaar voor zijn.”