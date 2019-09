Mysterie van exploderende ‘ufo’ boven Vlaanderen leek opgelost, tot KMI er vragen bij stelde

Van Deerlijk over Gent tot Oudenaarde, Sint-Niklaas en Reet. Van over heel Vlaanderen kwamen er zaterdagavond meldingen van een “exploderende bol” hoog aan de hemel. Het ufo-meldpunt kreeg in geen tijden nog zoveel berichten binnen van eenzelfde fenomeen. “Een ontplofte weerballon”, menen ze daar. “Maar van wie dan?”, vraagt weerman David Dehenauw zich af. “Wij lieten er geen op.”