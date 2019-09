9 jaar na treinramp Buizingen: verdediging treinbestuurder trekt in twijfel of het licht wel op rood stond

In het proces over de treinramp in Buizingen, die in februari 2010 het leven kostte aan negentien mensen, heeft de verdediging van de treinbestuurder een verslag neergelegd van een eigen expert. Die expert, een emeritus-professor aan de ULB, spreekt de conclusies van de gerechtsexperts tegen. Volgens die gerechtsexperts zou de treinbestuurder een rood stoplicht hebben genegeerd. Volgens de expert van de verdediging staat het echter niet vast dat het licht wel op rood stond.