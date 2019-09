Voormalig deelnemer ‘Belgium’s got talent’ en vriendin vermist na duik in Noordzee

De twee duikers die sinds zondagnamiddag vermist zijn na een duik in de Noordzee, komen uit Torhout. Het gaat om Kurt Huberecht, een bekende goochelaar, en zijn vriendin Nathalie Fiers. De reddingsactie die zondag werd opgezet, heeft nog geen resultaat opgeleverd.

De twee recreatieve duikers vertrokken zondagmiddag in Frankrijk met een bootje en gingen voor de kust van Nieuwpoort het water in, om te duiken naar een scheepswrak. Rond 14 uur werden ze echter als vermist opgegeven en werd er een grote reddingsactie opgezet. Die werd rond middernacht stopgezet, zonder resultaat. Maandag rond 9 uur ging opnieuw een reddingshelikopter de lucht in.

Ervaren duikers

Kurt ‘Katana’ Huberecht is een bekend figuur in Torhout. Hij trad vaak op in het voormalige café Place Magique, uitgebaat door zijn moeder, en nam in 2016 nog deel aan Belgium’s got talent’.

Hun familie wacht voorlopig bang af, al proberen ze wel positief te blijven. “We moeten blijven hopen. Misschien worden ze vandaag ergens dobberend op zee gevonden. Die kans is op zich niet onbestaande. Ze doken niet binnen een scheepsroute en ze hadden hun duikpak aan. Dus als ze hun loodgordel afgooien kunnen ze blijven drijven”, zegt Geert Cools, partner van de moeder van Kurt.

Het koppel leerde elkaar zo’n twee jaar geleden kennen. Sinds drie maanden wonen ze samen. Nathalie kreeg de duikmicrobe door Kurt te pakken. “Kurt was master in het duiken. En Nathalie ondertussen ook advanced. Het waren dus zeker geen beginners. Net daarom is het voor ons ook zo onduidelijk wat er precies gebeurd zou zijn.”

Kurt en Nathalie gingen zondag met een groep duikers naar een wrak duiken in Franse wateren. Maar rond 14 uur merkten de anderen dat het koppel niet meer boven kwam. Enkele duikers gingen terug naar beneden en doorzochten het wrak. Maar daar waren ze niet meer. “Op zich is dat positief”, aldus Geert. “Dat betekent dat ze mogelijk afgedreven zijn en dus effectief aan het ronddobberen zijn. We hopen zo hard dat ze vandaag gevonden worden.”

Nathalie heeft twee kinderen en Kurt heeft zelf een zoon. Die las het nieuws over de vermiste duikers zondag op internet. “Aanvankelijk stonden we er nog niet bij stil. Maar hoe langer we niets van hen hoorden, hoe ongeruster we werden. Toen de politie voor de deur stond, werd onze vrees dus werkelijkheid.”