Mode Victoria Beckham gaat voor tijdloze Engelse klasse met felle kleuraccenten

Victoria Beckham stelde haar nieuwste collectie voor tijdens de Londense modeweek en wel in het indrukwekkende Durbar Court op een steenworp van Downing Street. Net als haar locatie ademde de collectie vooral tijdloze klasse uit, met klassieke snitten, jurken en blouses met ruches, losse bloemetjesjurken en stijlvolle maatpakken. Die kregen hier en daar een flinke twist mee door de gedurfde kleurkeuzes voor felgroen, chocoladebruin, roze en paars. De ontwerpster had duidelijk goed naar de Britse mode uit de jaren zeventig gekeken. Zelf bleek ze vooral fan te zijn van de stukken met ruches. “Ik hou ervan hoe ze rond je lichaam dansen als je erin beweegt”, zei ze achteraf. “Je voelt je er bijzonder sexy in en dat zonder al te veel bloot te tonen.” Ze gaf bovendien nog mee dat ze haar silhouetten bewust eenvoudig had gehouden. “Maar de kleuren zorgen ervoor dat je je ermee kunt uitdrukken. Vroeger droeg ik enkel zwart, maar later leerde in inzien dat het net kleur is dat flatterend werkt.”