Australische Ashleigh Barty topt opnieuw WTA-ranking, Elise Mertens blijft 24e

De Australische Ashleigh Barty staat op de maandag verschenen WTA-ranking opnieuw op de eerste stek. Ook Elise Mertens blijft status quo als 24e.

Helemaal geen verschuivingen in de top 25 van de WTA-ranking. Barty houdt de Tsjechische Karolina Pliskova achter zich, die zondag het toernooi in Zhengzhou won. De Oekraïense Elina Svitolina volgt als derde, voor de Japanse Naomi Osaka. Bianca Andreescu, de Canadese winnares van de US Open, is vijfde.

Mertens is beste Belgische op plaats 24. Alison Van Uytvanck gaat er een vooruit tot 62, Kirsten Flipkens acht tot 106. Greet Minnen moet twee plekken prijsgeven en staat 122e, net voor Ysaline Bonaventure (-7) op 125. Yanina Wickmayer (-2) volgt als 162e.

Ook op de dubbelranking behoudt Mertens haar tweede plaats, achter de Tsjechische Barbora Strycova.