Elise Mertens (WTA 24) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in het Japanse Osaka (hard/823.000 euro).

Mertens klopte in de eerste ronde de Amerikaanse Whitney Osuigwe (WTA 115) in twee sets: 6-3 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 3 minuten. In de tweede ronde wacht voor de Limburgse de Spaanse ...