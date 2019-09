Keira Knightley is bevallen van haar tweede kindje

Actrice Keira Knightley (34) is bevallen van haar tweede kindje. Dat blijkt uit foto’s van de Britse krant Daily Mail.

Op de foto’s is de ‘Pirates of the Carribean’-actrice met een kinderwagen aan het wandelen met echtgenoot en muzikant James Righton (35). Knightley zelf zwijgt voorlopig in alle talen. Of het een jongen of meisje is en welke naam het kindje kreeg, is dus niet geweten.

In mei bevestigde ze dat ze zwanger was toen ze haar buikje voor het eerst toonde in Parijs. Het koppel trouwde in 2013 en verwelkomde al een dochtertje, Edie, in 2015.