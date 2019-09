Van Zwartberg naar IMK Rotem en Lanklaar

Lanklaar

Dilsen-Stokkem - Om het nieuwe schooljaar op een ludieke manier in te zetten en om leerlingen en leerkrachten met elkaar te laten kennismaken, organiseerden de leerkrachten Lichamelijke Opvoeding van het Instituut Maria Koningin een heuse Vlaamse kermis in Lanklaar. Als hoofdprijs hadden zij zelfs een luchtdoop in petto.

Op woensdag 4 september konden leerlingen en leerkrachten van Instituut Maria Koningin hun boekentas alweer thuislaten om zich in een sportieve outfit naar school te begeven. Bij het belsignaal deelden de titularissen spelkaarten uit waarop men dertig punten kon verzamelen. Iedereen van jong tot oud begaf zich naar de groene zone om onder een stralende zon te genieten van een gevarieerd aanbod aan spelletjes: clownsudoku, memory, stokkenvangen, boogschieten, pintje trap, nattesponzenspel, bottleflip…

Aan het einde van de rit werden de kaarten verzameld en de deelnemers met minstens vijftien punten maakten kans op heel wat prijzen, waaronder de felbegeerde luchtdoop. Op 10 september was het dan zover: de drie gelukkige hoofdprijswinnaars kozen het luchtruim vanuit Zwartberg en cirkelden tijdens de middagpauze rond boven beide vestigingsplaatsen van IMK. Dit was de kroon op het harde werk van heel wat leerkrachten, gecoördineerd door Wouter S. Deze teambuildingsactiviteit heeft zijn doel niet gemist en is zeker voor herhaling vatbaar.