Jos Verstappen waarschuwt: "Max Verstappen kan Red Bull verlaten"

Jos Verstappen waarschuwt Red Bull Racing dat het nog lang niet beslist is waar zoonlief Max aan de slag zal gaan na 2020, dan loopt immers zijn huidige overeenkomst met het Oostenrijkse F1-team af.

Hoewel Max Verstappen niets liever zou willen om een wereldtitel te veroveren met Red Bull is het niet ondenkbaar dat hij andere oorden zal opzoeken als de Oostenrijkers hem niet van een bolide kunnen voorzien waarmee hij kan strijden om de wereldtitel.

“Het belangrijkste is dat we een auto krijgen waarmee Max kan strijden voor de wereldtitel,” aldus Jos Verstappen tegenover ‘Ziggo.’

“Volgend jaar zitten we sowieso bij Red Bull maar voor 2021 ligt alles nog open. Maar is nog niets gaande op dit moment. We concentreren ons op 2020 en kijken daarna verder.”

In het geval dat Verstappen zou vertrekken bij Red Bull is Mercedes of Ferrari de gedoodverfde bestemming van het Nederlandse wonderkind. Vader Jos heeft een goede relatie met Mercedes Motorsportbaas Toto Wolff en Max heeft al laten weten er niets op tegen te hebben om aan de zijde van Charles Leclerc te racen.

“Charles en ik zouden het goed met elkaar kunnen vinden in hetzelfde team,” aldus Max Verstappen.

“We willen allebei winnen maar we hebben respect voor elkaar. Ik zal niet ontkennen dat er conflicten kunnen zijn, maar het zou niet zoals Hamilton en Rosberg bij Mercedes zijn."

In de tussentijd zullen de twee jonge kemphanen het blijven uitvechten op de baan, net zoals ze dat deden in hun kartingtijd.

“We kennen Leclerc al lang,” aldus Jos Verstappen. “Max heeft al een lange tijd tegen hem geracet.”

“Hij is heel snel en ik denk dat het fijn is dat we binnenkort een strijd zullen zien tussen Hamilton, Leclerc en Max. Dat is goed voor de sport.”

