Voeren -

Bij de hulpdiensten is zondag even na 23 uur een oproep binnengekomen van een brand in de voormalige douanekantoren langs de E25 in Moelingen. De kantoren staan al jaren leeg. De brandweerkorpsen van Voeren en Lanaken en de Nederlandse collega’s gingen ter plaatse om de vlammen te blussen. Hoe het vuur ontstond is onduidelijk.