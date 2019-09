LEENDEZeven gewonden. Dat is de balans nadat zondagmiddag een 21-jarige met zijn racewagen opzettelijk inreed op het publiek tijdens een autocross in het Nederlandse Leende, net over de grens met Hamont-Achel. Twee mannen, een vrouw en een jongetje raakten gewond. Aanleiding zou een banale ruzie zijn over de terugbetaling van 10 euro inschrijvingsgeld na een afgelasting.