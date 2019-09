Met een puntendeling in eigen huis tegen Waasland-Beveren kreeg Sint-Truiden meer dan het verdiende. Met het zware tweeluik Charleroi-Genk in het verschiet zorgt de bleke prestatie niet meteen voor een vertrouwensboost. “We hebben nog veel werk voor de boeg”, stelde Jorge Teixeira vast, nadat de Portugees in minuut 94 de gelijkmaker met buitenkantje rechts heerlijk in de kruising ramde.