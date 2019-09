‘Boer Zkt. Vrouw - De Wereld Rond’ start vanavond met een extra lange aflevering. De uit Bree afkomstige Gerard van Eijgen (43) is op zoek naar een dame die zijn leven wil delen in Duitsland, waar hij werkt op een megaboerderij met maar liefst 3.000 koeien. Er valt Gerard een verrassing te beurt in de startaflevering: hij mag meteen speeddaten, zonder brieven te lezen.