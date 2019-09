Neen, Red Bull Salzburg is helemáál niet de club van eigenaar Red Bull. Althans niet voor UEFA. Omdat één en dezelfde eigenaar geen twee clubs in Europese competities mag laten uitkomen, komt alleen nog RB Leipzig voor in het officiële organigram van de energiedrankgigant. In Salzburg is Red Bull op papier alleen nog de - weliswaar zeer gulle - sponsor. Het contrast met de vzw KRC uit Genk is immens. En toch lijken de clubs ook fel op mekaar, leert ons een bezoek aan de Red Bull Arena.