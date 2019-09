KRC Genk stapt maandagochtend met een 10 op 21 in de Belgische competitie op het vliegtuig naar Salzburg. Dat had Dimitri de Condé graag anders gezien. De Genkse TD weet wat er schort. “Enerzijds moeten we sterker en met meer tempo aan de wedstrijd starten, anderzijds moeten we minder braaf zijn”, aldus de Condé. “Maar het geloof dat we kunnen stunten in de Champions League is aanwezig.”