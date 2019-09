In de derby toonde Moeskroen wat het in zijn mars heeft. Onder impuls van een sterke Garcia en Boya grepen Les Hurlus de Kerels meteen naar de keel en wonnen verdiend met 2-0. Moeskroen zet de steile opmars verder en bemachtigt de derde stek in het klassement. Kortrijk moet herbronnen na de 8 op 21.