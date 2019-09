Genk -

De brandweer is met man en macht een zware industriebrand in de Winterbeeklaan aan het bestrijden. Het vuur woedt op de terreinen van het afvalverwerkingsbedrijf Transcoma. De rookpluim is kilometers ver te zien. De wolk zou richting Diepenbeek en Zutendaal gaan. Momenteel is nog niet duidelijk of de rook schadelijk is. Maar uit voorzorg kunnen mensen uit de buurt best ramen en deuren dichthouden. De straat is afgesloten voor iedereen die niet bevoegd is.