Nog maar 2.843 landbouwbedrijven in Limburg

Batsheers / Heers - Het aantal landbouwbedrijven in Limburg is de voorbije tien jaar gedaald met 27 procent. In 2008 waren het er 3.883, vorig jaar waren er dat nog 2.843. “Dat is voor een stuk te verklaren door schaalvergroting, de totale landbouwoppervlakte blijft gelijk”, zegt gedeputeerde van Landbouw Inge Moors (CD&V). Landbouw blijft een belangrijke economische sector. “De bijna 2.850 land- en tuinbouwers in Limburg produceren jaarlijks voor ongeveer 620 miljoen euro.

Samen met de toeleverende en verwerkende industrie en handel gaat het zelfs om 4.300 bedrijven, 20.000 werknemers en 31.000 seizoensarbeiders.” Toch kan de landbouw alle steun gebruiken. “ ...