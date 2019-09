Koperdief na achtervolging gevat: drugs gevonden bij huiszoeking

Genk -

Een 40-jarige Genkenaar zal het binnenkort bij de rechter mogen gaan uitleggen. Hij werd vrijdagnamiddag aan het slachthuis op de Europalaan betrapt terwijl hij samen met een kompaan een koperdiefstal aan het voorbereiden was. De twee waren aan de achterkant alles in gereedheid aan het brengen om later hun slag te slaan. De verdachte gedragingen werden rond 11.30 uur bij de politie gemeld. Meerdere ploegen gingen ter plaatse. Een 49-jarige Roemeen kon meteen worden gearresteerd. De Genkenaar sloeg in een voertuig op de vlucht. Om te ontkomen aan de politie, beging hij meerdere verkeersovertredingen en bracht zo andere bestuurders in gevaar. Hij werd in zijn huis op de Guillaume Lambertlaan in Winterslag in de boeien geslagen. Bij de huiszoeking werd nog een gebruikershoeveelheid drugs gevonden. De twee verdachten werden op het politiekantoor verhoord. De Roemeen mocht beschikken. De Genkenaar zal worden gedagvaard via het snelrecht.