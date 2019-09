Diepenbeekse vrouw met drugs in auto in Munsterbilzen aan de kant gezet

Bilzen / Diepenbeek -

In de Kruisbosstraat in Munsterbilzen is zondagochtend een 31-jarige vrouw uit Diepenbeek door de politie aan de kant gezet. De vrouw had verschillende soorten drugs op zak. Ze werd in de boeien geslagen en in verdenking van handel in verdovende middelen gesteld. Bij haar thuis werd een huiszoeking uitgevoerd. Na verhoor mocht de vrouw beschikken. Ze zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden. De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst werd bij deze zaak door de politie van Voeren ondersteund.