Een racewagen is zondagmiddag volgens de politie het publiek ingereden bij de prijsuitreiking van de Autocross Leende. Volgens de eerste berichten zouden er 4 gewonden gevallen zijn. De bestuurder en een tweede verdachte zijn aangehouden.

Het evenement is vanaf 11.00 uur bezig en de auto zou tijdens de prijsuitreiking in het publiek zijn gereden. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe dit kon gebeuren.

De politie spreekt van een ‘racewagen ...