Stefan Kung soleert naar zege in Tour du Doubs

Stefan Küng (Groupama-FDJ) heeft zondag de 33e editie gewonnen van de Tour du Doubs (cat. 1.1), 188,9 kilometer van Morteau naar Pontarlier. De Zwitser soleerde naar de zege, voor de Fransen Franck Bonnamour en Guillaume Martin. Jordi Warlop was met een veertiende plaats beste Belg.

Damian Lüscher, Kaspars Sergis, Darragh O’Mahony, Szymon Rekita, Samuel Leroux en onze landgenoot Preben Van Hecke schoven na 12 kilometer mee in de vroege vlucht. Maximaal gunde het peloton hen 4:45. De opeenvolging van hellingen kostte Sergis als eerste z’n plek vooraan, uiteindelijk werd met Lüscher op 45 kilometer de laatste vluchter opgeraapt. Niet veel later vormde zich een nieuwe kopgroep met Stefan Küng, Lucas De Rossi, Clément Champoussin, Pierre Gouault, Fabien Doubey en de Belgen Eliot Lietaer en Dimitri Peyskens. Onder impuls van Küng werd het een afvallingsrace, Lietaer wist Küng als laatste te volgen. Op de col du Larmont maakten ook de favorieten de sprong naar voren. Elie Gesbert, Guillaume Martin, David Gaudu, Jaako Hanninen, Simon Pellaud en Franck Bonnamour sloten aan. Küng verraste zijn metgezellen en hield nipt stand. Op de erelijst volgt hij Julien Simon op. Het is zijn vierde zege van het seizoen, na een tijdritzege in de Ronde van de Algarve, een rit in de Ronde van Romandië en het nationaal kampioenschap tijdrijden. .

