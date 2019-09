Bilzen -

Het driedaags Schots Werkend in de schaduw van de historische waterburcht in Bilzen was wederom een groot succes. De folkmuziek, het Open Belgisch Kampioenschap Pipebands, de gezellige Schotse markt en de adembenemende Highland Games lokten ruim 14.000 liefhebbers van de Keltische folklore naar Alden Biesen.