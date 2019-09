Het klinkt als één pot nat, toch gaat het om zeer uiteenlopende modestijlen. Wat ze wel gemeen hebben is dat zowel Kopenhagen als Stockholm de nieuwe modehoofdsteden van Europa zijn.Scandinavische mode doet het beter dan ooit.

Scandi fashion, de verzamelnaam voor modemerken die uit het noorden komen, zit in de lift. Het is meer dan alleen een populaire hashtag op Instagram, het is een hele industrie die steeds meer uitbreidt ...