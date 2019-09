Dronken bestuurder zonder rijbewijs en verzekering aan kant gezet bij SLim-controles

Lanaken / Maasmechelen - De auto van een bestuurder werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in beslag genomen bij SLim-controles. De man bleek geen rijbewijs te hebben en de auto was niet verzekerd. Uit een alcoholtest bleek nog dat de chauffeur te veel alcohol had gedronken. De controles gebeurden onder meer op de Tournebride in Lanaken en de Rijksweg in Maasmechelen. Nog drie andere personen testten positief op alcohol. Ook een 16-jarige bromfietser is zijn vervoermiddel kwijt. De 16-jarige jongeman reed te snel en vervoerde een passagier. Iets wat pas mag vanaf 18 jaar. De bromfiets ligt voor 30 dagen aan de ketting. Twee bestuurders kregen nog een proces-verbaal omdat ze geen geldig verzekeringsbewijs konden voorleggen.