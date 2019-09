Ondanks de forse ticketprijs van 65 euro en het vooruitzicht van twee attractieve maar trips naar Liverpool en Napels, maken ruim 1200 Genkse fans de verplaatsing naar Salzburg. Dat gebeurt zowel per vliegtuig als met de auto of bus. De Red Bull Arena - dinsdag Stadion Salzburg door het sponsornaam-verbod van UEFA – zal met bijna 30.000 toeschouwers uitverkocht zijn. Voor de Oostenrijkse competitie is interesse in Salzburg veel minder groot, tegen Hartberg daagden amper 8.933 toeschouwers op.