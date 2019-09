Kevin Strijbos kende zondag geen succesvolle GP van China, de laatste MXGP-wedstrijd van het WK motorcross. De 34-jarige Belg van Yamaha kwam in de eerste manche ten val en gaf op. Strijbos houdt er rekening mee dat hij in China zijn laatste GP afwerkte uit zijn loopbaan.

“Ik blesseerde mijn schouder bij een stevige crash in de eerste manche en startte niet in de tweede”, schreef Strijbos even nadien op Instagram. “Dus de laatste GP uit 2019 en misschien de laatste uit ...