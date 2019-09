Salzburg-Genk wordt dinsdagavond geleid door de 38-jarige Duitse topref Felix Zwayer. Vorig seizoen floot de Berlijner in de Champions League onder meer Tottenham-Barcelona, Inter-PSV, PSG-Napoli en de achtste finale Atletico Madrid-Juventus. Zwayer is alvast geen kaartentrekker, hij kreeg in Duitsland al enkele keren kritiek omdat hij rood op zak hield. In het verleden floot Zwayer al Cyprus-België (0-3), Valencia AA Gent (2-1), Anderlecht-Dynamo Moskou (0-0) en Zulte Waregem-PSV (3-0).