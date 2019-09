De hele dag films en zonnen op het dak: binnenkijken in de gevangenis waar veroordeelde ‘Desperate housewife’ heen wil

Felicity Huffman - Lynette uit ‘Desperate housewives’ - kreeg afgelopen vrijdag te horen dat ze even achter tralies verdwijnt voor haar aandeel in een van de grootste omkoopschandalen ooit op prestigieuze Amerikaanse universiteiten. Twee weken gevangenis, zo oordeelde de rechter, maar de gevangenis hoeft niet meteen de hel op aarde te zijn.

‘Een van de meest comfortabele gevangenissen in Amerika’, zo wordt de Federal Correctional Institution Dublin wel eens genoemd. Zakenblad Forbes nam ze in 2009 nog op in de top tien van meest aangename ...