Thomas Vanderveken neemt een maand vrijaf voor nieuwe baby

Thomas Vanderveken (38) zit naar eigen zeggen in de helft van zijn leven en wil bijgevolg nog van alles doen. “Ik heb steeds meer een gevoel van: het is nu of nooit”, zegt hij. Met zijn werk voor Canvas, de herlancering van ‘1 Jaar Gratis’ op Eén en een tweede kind op komst, weet hij nochtans wat gedaan.