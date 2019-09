Dimitri de Condé was vrijdagavond niet te spreken over de wedstrijdleiding van Nathan Verboomen tijdens KRC Genk-Charleroi. Die eiste een hoofdrol op bij twee penaltyfasen. De technisch directeur van blauw-wit ging tijdens de rust verhaal halen in de neutrale zone, maar werd weggestuurd door Charleroi-directeur Pierre-Yves Hendrickx. Dat schrijft La Dernière Heure.