Na 11 jaar praten Els De Schepper en Marcel Vanthilt ‘nipplegate’ uit: “Ik dacht: wat doe je nu, idioot kind”

“Ik dacht meteen: maar wat doe je nu, idioot kind. Ik geneerde me kapot, maar zei niets. Els stapte door, ik ging weer zitten. Dat was het.” Presentator Marcel Vanthilt (62) kneep elf jaar geleden op een terrasje in de tepels van comedienne Els De Schepper (53). Nu pas wordt het hem duidelijk dat zij er toch meer mee zat dan hij dacht. “Ik verlamde voor een heel lange tijd naar mannen toe”, zegt ze in De Standaard, waar beiden het voorval voor eens en altijd uitpraten.