Verbod op extreemrechtse mars dat geen gehoor vindt, belangrijke voetbalmatch en dan nog een parade: Brusselse politie houdt zich klaar

Hoewel de extreemrechtse ‘Mars op Brussel’ verboden is, houden de politiediensten in de hoofdstad zich vandaag toch klaar om mogelijke rellen in de kiem te smoren. De organisatoren lieten op sociale media weten dat de betoging tóch zal doorgaan. De mars is echter niet het enige wat de aandacht van de agenten opeist.