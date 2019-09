“Ik voel mij niet man en ook niet vrouw” Wat als je genderneutraal bent?

Non-binair of genderfluïde, genderneutraal of agender. Met deze termen wordt genderdiversiteit in onze samenleving voor het eerst in het voetlicht gebracht. Het zijn woorden die impliceren dat gender veel rijker en diverser is dan de afgelijnde definiëring van mannelijkheid en vrouwelijkheid in onze samenleving. Dit is het verhaal van Inke, Samuel en Melissa. Drie jonge Limburgers die zichzelf herkennen in die termen, zich niet willen neerleggen bij die opgelegde normen en zich noch man, noch vrouw voelen.

Inke Gieghase (22) Journalist, activist en schrijver uit Leopoldsburg. Voelt zich niet man en niet vrouw. “Het liefst word ik met die of hun aangesproken, dat klinkt neutraler. Daar voel ik mij ...