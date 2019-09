Pieter Devos herovert met tweede plaats in Grand Prix Saint-Tropez zijn leidersplaats in Global Champions Tour

Pieter Devos heeft zaterdag net naast de zege gegrepen in de Grand Prix van de CSI-jumping van Saint Tropez. De 33-jarige Vlaams-Brabander leidde zijn 11-jarige merrie Claire foutloos rond, maar moest de overwinning aan de Amerikaanse Jessica Springsteen laten. De 27-jarige dochter van Bruce Springsteen was met de 12-jarige merrie Zecilie ruim een seconde sneller. De Fransman Simon Delestre legde met Ryan op de derde plaats beslag.

Acht combinaties bleven foutloos in een barrage met veertien. Onder hen ook Jos Verlooy en Igor, die op de zesde plaats eindigden. Niels Bruynseels moest met Gancia in de eerste omloop acht strafpunten noteren en werd pas 31e.

Dankzij de tweede plaats heroverde Devos de leiding in de Global Champions Tour op Ben Maher. Na 17 van 18 proeven heeft hij één puntje voor op de Brit. De Duitser Daniel Deusser is op 19 punten derde. Bruynseels is op 49 punten achtste, Verlooy staat op 72 punten net buiten de top tien. De slotmanche wordt over twee weken in New York gesprongen.

Ook in de Global Champions League staat Devos opnieuw aan de leiding. De Saint-Tropez Pirates, zaterdag gevormd door Devos en de Fransman Olivier Robert, werden op hun thuismeeting weliswaar pas vijfde, maar de London Knights, met Olivier Philippaerts, die Saint-Tropez in Rome van de leiding hadden verdreven, stelden met een veertiende plaats zwaar teleur in het zuiden van Frankrijk.

Vrijdag blonk Devos ook al uit. Met de 15-jarige ruin Espoir won hij toen de hoofdproef van de avond. Dat leverde hem 15.175 euro op. Voor zijn tweede plaats van zaterdag mocht hij 60.000 euro op gaan halen.