Elise Mertens tegen Sevastova in eerste ronde van WTA-toernooi in Osaka

De Letse Anastasija Sevastova (WTA 18) is komende week de tegenstandster van Elise Mertens (WTA 24) in de openingsronde van het WTA-toernooi in het Japanse Osaka (hard/823.000 euro).

De 23-jarige Mertens kon nog nooit winnen van de zes jaar oudere Sevastova, zesde reekshoofd in Osaka. Zowel in 2017 in Mallorca als dit jaar op Roland Garros trok de Letse aan het langste eind. Dit wordt wel de eerste confrontatie op hardcourt.

Elise Mertens is onze enige landgenote op de hoofdtabel van het enkelspel in Osaka.