Tweede medaille voor Ewoud Vromant op WK paracycling: na zilver in de tijdrit nu ook brons in de wegrit

Ewoud Vromant heeft zaterdag de bronzen medaille veroverd in de wegrit van de C2-klasse op het WK paracycling in het Nederlandse Emmen.

Vromant was na 66,6 kilometer in de sprint de traagste van een kopgroep van drie: de Fransman Alexandre Leaute greep het goud, voor de Rus Arslan Gilmutdinov.

De 35-jarige Oost-Vlaming, die een rechterbovenbeenamputatie onderging, veroverde eerder al zilver in de tijdrit. In totaal pakte België al drie medailles, Maxime Hordies reed vrijdag met de handbike in de H1 naar zilver in de individuele tijdrit.