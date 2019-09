Nieuwe ontwikkeling in zaak rond moord op Philips-miljardair: “Mysterieuze minnaar speelt sleutelrol”

De vermoedelijke minnaar van de Keniaanse vrouw van de vermoorde Nederlandse zakenman Tob Cohen, speelt volgens plaatselijke media een sleutelrol in de zaak tegen de van moord verdachte vrouw, Sarah Wairimu Kamotho. De moord is groot nieuws in het land waar Cohen woonde en eerder de baas was bij Philips Oost-Afrika. Ondertussen is ook de broer van Wairimu Kamotho gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Cohen.